رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية، مما يسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم، في محافظات الخفجي، وحفر الباطن، وقرية العليا والهجر والمراكز التابعة لها.

كما نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على العبيلة، والعديد، وذعبلوتن، وبداية الإنذار من الساعة الواحدة مساءً وتستمر حتى الثامنة مساءً.

في الوقت نفسه حذّر المركز الوطني للأرصاد، من موجة حارة على محافظات العديد، وبقيق، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، تصل درجتها بين (47 – 48) درجة مئوية، وتبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـخامسة مساءً.