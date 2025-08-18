رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية، مما يسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم، في محافظات الخفجي، وحفر الباطن، وقرية العليا والهجر والمراكز التابعة لها.
كما نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على العبيلة، والعديد، وذعبلوتن، وبداية الإنذار من الساعة الواحدة مساءً وتستمر حتى الثامنة مساءً.
في الوقت نفسه حذّر المركز الوطني للأرصاد، من موجة حارة على محافظات العديد، وبقيق، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، تصل درجتها بين (47 – 48) درجة مئوية، وتبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـخامسة مساءً.