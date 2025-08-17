رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم, في كل من محافظات: حفر الباطن, وقرية العليا الهجر والمراكز التابعة لها.
وأفاد المركز إلى أن الحالة ستستمى -بمشيئة الله تعالى- حتى السابعة مساءً.
فيما نبَّه المركز الوطني للأرصاد, من ضباب خفيف على المنطقة الشرقية, مما يؤثر على تدني مستوى الرؤية الأفقية من (3-5) في الطرق السريعة في كلًا من مدينة الدمام, والظهران, ومحافظات: الجبيل, والقطيف, ورأس تنورة، بقيق, منوهًا إلى أن بداية الإنذار من الساعة الواحدة صباحًا، ويستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة صباحًا.
في الوقت نفسه حذّر المركز الوطني للأرصاد، من موجة حارة على محافظة الأحساء والهجر والمراكز التابعة لها, والتي تصل درجتها بين (47-48) درجة مئوية والتي تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر بمشيئة الله حتى الساعة الخامسة مساءً.