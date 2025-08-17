Icon

رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية Icon برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا Icon بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت Icon  الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية  Icon الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق  Icon الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير Icon جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم, في كل من محافظات: حفر الباطن, وقرية العليا الهجر والمراكز التابعة لها.

وأفاد المركز إلى أن الحالة ستستمى -بمشيئة الله تعالى- حتى السابعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
القطاعات الزراعية المستهدفة في ريف بالشرقية

القطاعات الزراعية المستهدفة في ريف بالشرقية

#وظائف إدارية شاغرة للنساء بلجنة “تراحم الشرقية”

#وظائف إدارية شاغرة للنساء بلجنة “تراحم الشرقية”

فيما نبَّه المركز الوطني للأرصاد, من ضباب خفيف على المنطقة الشرقية, مما يؤثر على تدني مستوى الرؤية الأفقية من (3-5) في الطرق السريعة في كلًا من مدينة الدمام, والظهران, ومحافظات: الجبيل, والقطيف, ورأس تنورة، بقيق, منوهًا إلى أن بداية الإنذار من الساعة الواحدة صباحًا، ويستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة صباحًا.

في الوقت نفسه حذّر المركز الوطني للأرصاد، من موجة حارة على محافظة الأحساء والهجر والمراكز التابعة لها, والتي تصل درجتها بين (47-48) درجة مئوية والتي تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر بمشيئة الله حتى الساعة الخامسة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موجة حارة ورياحٌ نشطة على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

موجة حارة ورياحٌ نشطة على المنطقة الشرقية

السعودية اليوم
أجواءٌ متقلبة في الشرقية.. موجة حارة وأمطار ورياح 
السعودية اليوم

أجواءٌ متقلبة في الشرقية.. موجة حارة وأمطار...

السعودية اليوم
القبض على 3 أشخاص بالشرقية لترويجهم المخدرات
السعودية اليوم

القبض على 3 أشخاص بالشرقية لترويجهم المخدرات

السعودية اليوم
موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة...

السعودية اليوم
ضبط 9 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
السعودية اليوم

ضبط 9 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية

السعودية اليوم