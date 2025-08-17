رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم, في كل من محافظات: حفر الباطن, وقرية العليا الهجر والمراكز التابعة لها.

وأفاد المركز إلى أن الحالة ستستمى -بمشيئة الله تعالى- حتى السابعة مساءً.

فيما نبَّه المركز الوطني للأرصاد, من ضباب خفيف على المنطقة الشرقية, مما يؤثر على تدني مستوى الرؤية الأفقية من (3-5) في الطرق السريعة في كلًا من مدينة الدمام, والظهران, ومحافظات: الجبيل, والقطيف, ورأس تنورة، بقيق, منوهًا إلى أن بداية الإنذار من الساعة الواحدة صباحًا، ويستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة صباحًا.

في الوقت نفسه حذّر المركز الوطني للأرصاد، من موجة حارة على محافظة الأحساء والهجر والمراكز التابعة لها, والتي تصل درجتها بين (47-48) درجة مئوية والتي تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وتستمر بمشيئة الله حتى الساعة الخامسة مساءً.