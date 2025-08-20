Icon

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٢ مساءً
زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي
المواطن - فريق التحرير

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات (40) مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه (31) من شهر أغسطس 2025م.

وحثت “زاتكا” المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع (5%) كحد أدنى و(25%) كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت “زاتكا” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

