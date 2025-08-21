Icon

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأوضحت هيئة الجيوفيزياء الموحدة في كامتشاتكا، التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 50.4 كيلومترًا، وعلى بعد نحو 208 كيلومترات من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

وأكدت الهيئة أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.

