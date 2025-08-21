زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية

ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025 السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025 إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011 قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق
ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.
وأوضحت هيئة الجيوفيزياء الموحدة في كامتشاتكا، التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 50.4 كيلومترًا، وعلى بعد نحو 208 كيلومترات من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.
وأكدت الهيئة أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.