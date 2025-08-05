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زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية
المواطن - واس

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر اليوم، منطقة بتروبافلوفسك- كامتشاتكي بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي شهدت في الآونة الأخيرة واحدة من أقوى الهزات الأرضية في تاريخ الرصد.

وأفاد الفرع الإقليمي للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في بيان أن المسافة من بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي 234 كيلومترًا (145 ميلًا).

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ووقع الزلزال على عمق 64.8 كيلومترًا، بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.

وفي 30 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر المنطقة المقابلة لسواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ليصبح الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، تلاه زلزالان آخران بقوة 6.0 و5.1 درجات على مقياس ريختر في 31 يوليو الماضي.

وتقع كامتشاتكا في منطقة نشطة زلزاليًا، تعرف باسم “حلقة النار”، وكثيرًا ما تتعرض لزلازل قوية.

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