زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر مايا دياب عن أصالة: إنسانة بلا بقوي! أرامكو تعلن عن توزيعات أرباح أساسية ومرتبطة بالأداء بقيمة 80 مليار ريال موجة حارة على المنطقة الشرقية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق طائر يجبر طائرة متجهة من مدريد إلى باريس على العودة الجيش الصومالي يقضي على العشرات من العناصر الإرهابية
ضرب زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر اليوم، منطقة بتروبافلوفسك- كامتشاتكي بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي شهدت في الآونة الأخيرة واحدة من أقوى الهزات الأرضية في تاريخ الرصد.
وأفاد الفرع الإقليمي للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم في بيان أن المسافة من بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي 234 كيلومترًا (145 ميلًا).
ووقع الزلزال على عمق 64.8 كيلومترًا، بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.
وفي 30 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر المنطقة المقابلة لسواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ليصبح الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، تلاه زلزالان آخران بقوة 6.0 و5.1 درجات على مقياس ريختر في 31 يوليو الماضي.
وتقع كامتشاتكا في منطقة نشطة زلزاليًا، تعرف باسم “حلقة النار”، وكثيرًا ما تتعرض لزلازل قوية.