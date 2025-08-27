زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق روسيا

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، شرق مدينة سفيرو كورلسيك في منطقة جزر الكوريل شرقي روسيا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على عمق 53.4 كيلومترًا، وعلى بعد 98 كيلومترًا من مدينة “سفيرو كورلسيك”.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.