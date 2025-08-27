Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق روسيا

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق روسيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، شرق مدينة سفيرو كورلسيك في منطقة جزر الكوريل شرقي روسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على عمق 53.4 كيلومترًا، وعلى بعد 98 كيلومترًا من مدينة “سفيرو كورلسيك”.

قد يهمّك أيضاً
زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

زلزال قوي يُسقط أشجار غواتيمالا والسلفادور

زلزال قوي يُسقط أشجار غواتيمالا والسلفادور

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 8 ريختر يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي
العالم

زلزال بقوة 8 ريختر يضرب ممر دريك...

العالم