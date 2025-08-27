زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق روسيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، شرق مدينة سفيرو كورلسيك في منطقة جزر الكوريل شرقي روسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على عمق 53.4 كيلومترًا، وعلى بعد 98 كيلومترًا من مدينة “سفيرو كورلسيك”.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.