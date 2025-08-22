ما علاقة مرض الزهايمر بحاسة الشم؟ ضبط 2399 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة القبض على مخالفة لنشلها حقائب نسائية من مجمع تجاري بالرياض زلزال بقوة 8 ريختر يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على 6 مناطق السعودية تدين وتستنكر استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على والدة فهد بن مقرن ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالًا بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم، “ممر دريك” الواقع بين أميركا الجنوبية والقطب الجنوبي، مشيرة إلى تحذيرات من خطر حدوث موجات تسونامي.
وتابعت الهيئة أن مركز الهزات سُجلت على بُعد 722 كيلومترًا شمال غرب مدينة تولوين في جزيرة تييرا ديل فويغو الأرجنتينية، وبعمق 10 كيلومترات.