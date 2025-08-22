Icon

زلزال بقوة 8 ريختر يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
زلزال بقوة 8 ريختر يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي
المواطن - فريق التحرير

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالًا بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم، “ممر دريك” الواقع بين أميركا الجنوبية والقطب الجنوبي، مشيرة إلى تحذيرات من خطر حدوث موجات تسونامي.

وتابعت الهيئة أن مركز الهزات سُجلت على بُعد 722 كيلومترًا شمال غرب مدينة تولوين في جزيرة تييرا ديل فويغو الأرجنتينية، وبعمق 10 كيلومترات​​​.

