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زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الطوارئ الروسية من احتمال حدوث تسونامي في 3 مناطق بعد زلزال جديد في كامتشاتكا.

جاء ذلك بعد أن قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.7 درجة هز جزر كوريل في روسيا، اليوم الأحد.

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وقدر المركز قوة الزلزال في البداية عند 6.35 درجة. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات.

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