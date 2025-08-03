زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي

حذرت الطوارئ الروسية من احتمال حدوث تسونامي في 3 مناطق بعد زلزال جديد في كامتشاتكا.

جاء ذلك بعد أن قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.7 درجة هز جزر كوريل في روسيا، اليوم الأحد.

وقدر المركز قوة الزلزال في البداية عند 6.35 درجة. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات.