زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية

ذكرت الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن 29 شخصا أصيبوا بعد زلزال بقوة 6 درجات هز وسط سولاويسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات وهز منطقة بوسو، وشعر به سكان المناطق المجاورة. وأوضحت الإدارة في بيان أن من بين المصابين اثنين في حالة حرجة.

وأضافت أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وفيات.

وتقع إندونيسيا في ما تسمى “حلقة النار في المحيط الهادي”، وهي منطقة زلازل نشطة.