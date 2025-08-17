وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير
ذكرت الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن 29 شخصا أصيبوا بعد زلزال بقوة 6 درجات هز وسط سولاويسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات وهز منطقة بوسو، وشعر به سكان المناطق المجاورة. وأوضحت الإدارة في بيان أن من بين المصابين اثنين في حالة حرجة.
وأضافت أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وفيات.
وتقع إندونيسيا في ما تسمى “حلقة النار في المحيط الهادي”، وهي منطقة زلازل نشطة.