Icon

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق Icon سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي Icon زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية Icon رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية Icon برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا Icon بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت Icon  الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية  Icon الحفر العربية تمدد عقود 11 منصة حفر برية للغاز لمدة سنة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق  Icon الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ذكرت الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن 29 شخصا أصيبوا بعد زلزال بقوة 6 درجات هز وسط سولاويسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات وهز منطقة بوسو، وشعر به سكان المناطق المجاورة. وأوضحت الإدارة في بيان أن من بين المصابين اثنين في حالة حرجة.

قد يهمّك أيضاً
زلزال عنيف بقوة 6.6 ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

زلزال عنيف بقوة 6.6 ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

زلزال بقوة 5.6 درجات يهزّ وسط تركيا

زلزال بقوة 5.6 درجات يهزّ وسط تركيا

وأضافت أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وفيات.

وتقع إندونيسيا في ما تسمى “حلقة النار في المحيط الهادي”، وهي منطقة زلازل نشطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد