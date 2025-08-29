زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب! رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة بـ شركة المراعي وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
كشفت تقارير إعلامية، الجمعة، أن إيما هيمينغ ويليس، زوجة نجم هوليوود بروس ويليس، اتخذت “القرار الأصعب”، بعد تفاقم حالة زوجها الصحية.
وويليس، البالغ من العمر 70 عاما، مصاب بالخرف الجبهي الصدغي (FTD)، وأعلن عن ذلك لأول مرة في فبراير 2023.
ووفقا للخبراء والأطباء، يُعد هذا المرض نادرا، ويؤثر على السلوك واللغة، ويتفاقم مع مرور الوقت، حسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
ونظرا لطبيعة المرض التنكسية، قالت هيمينغ، البالغة من العمر 47 عاما، إن زوجها كان يتمنى ألا تتأثر حياة ابنتيهما بالتعديلات التي أُجريت على منزلهما.
وتزوجت عارضة الأزياء ورائدة الأعمال من نجم فيلم “داي هارد” عام 2009، وأنجبا ابنتين، مابل (13 عاما) وإيفلين (11 عاما).
وقالت لقناة “ABC” الأميركية: “كان ويليس يريد أن تتواجد ابنتيه في منزل مصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهما، وليس احتياجاته”.
وأضافت أن نجم هوليويد يعيش الآن في منزل من طابق واحد مع فريق رعاية متفرغ له، حيث تتدهور حالته الصحية وتزداد احتياجاته تعقيدا.
وقالت هيمينغ، التي وصفت هذا القرار بأنه “القرار الأصعب”، إنها تحاول ضمان استمرارية حياة الأسرة من خلال اصطحاب ابنتيها لتناول الإفطار والعشاء مع والدهما، كما تزور ويليس “كثيرا”.
وأوضحت: “عندما نذهب إلى هناك، إما أن نكون في الخارج أو نشاهد فيلما. الأمر يتعلق فقط بالتواجد هناك والتواصل مع بروس”.
وفي حديثها عن صحة النجم، ذكرت: “لا يزال بروس يتمتع بنشاط كبير. يتمتع بصحة ممتازة بشكل عام. لكن دماغه هو الذي يُضعفه”.
وأبرزت أن قدراته اللغوية “تتلاشى”، لكن العائلة “تعلمت التكيّف”.