زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب!

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب!
المواطن - فريق التحرير

كشفت تقارير إعلامية، الجمعة، أن إيما هيمينغ ويليس، زوجة نجم هوليوود بروس ويليس، اتخذت “القرار الأصعب”، بعد تفاقم حالة زوجها الصحية.

وويليس، البالغ من العمر 70 عاما، مصاب بالخرف الجبهي الصدغي (FTD)، وأعلن عن ذلك لأول مرة في فبراير 2023.

ووفقا للخبراء والأطباء، يُعد هذا المرض نادرا، ويؤثر على السلوك واللغة، ويتفاقم مع مرور الوقت، حسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

ونظرا لطبيعة المرض التنكسية، قالت هيمينغ، البالغة من العمر 47 عاما، إن زوجها كان يتمنى ألا تتأثر حياة ابنتيهما بالتعديلات التي أُجريت على منزلهما.

وتزوجت عارضة الأزياء ورائدة الأعمال من نجم فيلم “داي هارد” عام 2009، وأنجبا ابنتين، مابل (13 عاما) وإيفلين (11 عاما).

وقالت لقناة “ABC” الأميركية: “كان ويليس يريد أن تتواجد ابنتيه في منزل مصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهما، وليس احتياجاته”.

وأضافت أن نجم هوليويد يعيش الآن في منزل من طابق واحد مع فريق رعاية متفرغ له، حيث تتدهور حالته الصحية وتزداد احتياجاته تعقيدا.

وقالت هيمينغ، التي وصفت هذا القرار بأنه “القرار الأصعب”، إنها تحاول ضمان استمرارية حياة الأسرة من خلال اصطحاب ابنتيها لتناول الإفطار والعشاء مع والدهما، كما تزور ويليس “كثيرا”.

وأوضحت: “عندما نذهب إلى هناك، إما أن نكون في الخارج أو نشاهد فيلما. الأمر يتعلق فقط بالتواجد هناك والتواصل مع بروس”.

وفي حديثها عن صحة النجم، ذكرت: “لا يزال بروس يتمتع بنشاط كبير. يتمتع بصحة ممتازة بشكل عام. لكن دماغه هو الذي يُضعفه”.

وأبرزت أن قدراته اللغوية “تتلاشى”، لكن العائلة “تعلمت التكيّف”.

