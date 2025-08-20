سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر

قال نائب رئيس شعبة الاتصالات في مصر، وليد رمضان، إن مصلحة الجمارك المصرية رفعت السعر الاسترشادي لهواتف “أيفون”، وبالتالي ارتفعت قيمة الجمارك التي تعادل 38%.

وأوضح رمضان، لـ”العربية Business”، أن ما حدث يعتبر سابقة غريبة لأن المتعارف عليه بالنسبة لهواتف “أيفون” هو مراجعة الرسوم بالخفض خاصة مع صدور إصدارات جديدة.

وأضاف أن المساواة مع سعر الوكيل في مصر أمر غير منطقي، لأن سعر السلعة من المفترض أن يُحسب على مكان شرائها.

وقال إنه في الوقت الحالي لا توجد تقديرات واضحة لحجم الواردات لدى الشعبة مع الاعتماد على دخول الهواتف إلى مصر بصحبة الركاب منذ أزمة نقص العملة الأجنبية.

وبحسب تقرير لـ “دويتشه بنك” يعد سعر “أيفون” في مصر ثالث أعلى سعر في العالم عند 1550 دولارًا لموديل “أيفون 16 بروماكس” سعة 128 غيغا، وهو ما يعادل 141% من سعره في أميركا.