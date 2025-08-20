المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا 65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة لدى كاتريون للتموين في 3 مدن وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
قال نائب رئيس شعبة الاتصالات في مصر، وليد رمضان، إن مصلحة الجمارك المصرية رفعت السعر الاسترشادي لهواتف “أيفون”، وبالتالي ارتفعت قيمة الجمارك التي تعادل 38%.
وأوضح رمضان، لـ”العربية Business”، أن ما حدث يعتبر سابقة غريبة لأن المتعارف عليه بالنسبة لهواتف “أيفون” هو مراجعة الرسوم بالخفض خاصة مع صدور إصدارات جديدة.
وأضاف أن المساواة مع سعر الوكيل في مصر أمر غير منطقي، لأن سعر السلعة من المفترض أن يُحسب على مكان شرائها.
وقال إنه في الوقت الحالي لا توجد تقديرات واضحة لحجم الواردات لدى الشعبة مع الاعتماد على دخول الهواتف إلى مصر بصحبة الركاب منذ أزمة نقص العملة الأجنبية.
وبحسب تقرير لـ “دويتشه بنك” يعد سعر “أيفون” في مصر ثالث أعلى سعر في العالم عند 1550 دولارًا لموديل “أيفون 16 بروماكس” سعة 128 غيغا، وهو ما يعادل 141% من سعره في أميركا.