سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة

السودان يتهم الدعم السريع بشن هجوم دموي على منشآت نفطية ضبط 7 مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي في واتساب ارتفاع نسبة التملّك السكني إلى 65.4% في السعودية طرح 76 مشروعًا بمنصة استطلاع بالتعاون مع 25 جهة حكومية سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا حيويًّا بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة خدمة “سيرتي” عبر تطبيق توكلنا أمطار رعدية غزيرة على قرية المشاش بمكة المكرمة المرور يحدد عقوبة ملاحقة مركبات الطوارئ توقيف ممرضة بعد نشرها فيديو لجثة على تيك توك بالجزائر
تعرض الفنان حمادة هلال لحادث سرقة داخل فيلته التي يقيم بها مع أسرته في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الفنان الشهير، أمس السبت، يفيد بسرقة بعض محتويات الفيلا، حيث تحركت قوة أمنية على الفور لمعاينة المكان وفحصه.
وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة نُفذت باحترافية شديدة، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا وجمع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، مع إجراء تحقيقات موسعة مع الحراس والعاملين بالمجمع السكني للتأكد من عدم وجود أي شبهة تواطؤ.
وتوصلت التحريات إلى أن الخادمة التي تعمل بمنزل الفنان حمادة هلال هي التي قامت بالسرقة، حيث تم على الفور تحديد مكان تواجدها وإلقاء القبض عليها بعد ساعات قليلة من تقديم البلاغ.
وتم بتفتيش منزل الخادمة، عُثر بحوزتها على بعض المشغولات الذهبية والأكسسوارات، وهاتف محمول وبعض المسروقات الأخرى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الخادمة، التي سيتم عرضها أمام النيابة للتحقيق معها في الواقعة.