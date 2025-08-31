سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة

تعرض الفنان حمادة هلال لحادث سرقة داخل فيلته التي يقيم بها مع أسرته في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الفنان الشهير، أمس السبت، يفيد بسرقة بعض محتويات الفيلا، حيث تحركت قوة أمنية على الفور لمعاينة المكان وفحصه.

سرقة فيلا حمادة هلال

وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة نُفذت باحترافية شديدة، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا وجمع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، مع إجراء تحقيقات موسعة مع الحراس والعاملين بالمجمع السكني للتأكد من عدم وجود أي شبهة تواطؤ.

وتوصلت التحريات إلى أن الخادمة التي تعمل بمنزل الفنان حمادة هلال هي التي قامت بالسرقة، حيث تم على الفور تحديد مكان تواجدها وإلقاء القبض عليها بعد ساعات قليلة من تقديم البلاغ.

وتم بتفتيش منزل الخادمة، عُثر بحوزتها على بعض المشغولات الذهبية والأكسسوارات، وهاتف محمول وبعض المسروقات الأخرى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الخادمة، التي سيتم عرضها أمام النيابة للتحقيق معها في الواقعة.