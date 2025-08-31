Icon

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، ارتفاعا جديدا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب في السعودية اليوم:

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 415.65 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 363.69 ريال.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو 381.01 ريال، أما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية فسجل 363.69 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 311.73 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 242.46 ريال.

 

