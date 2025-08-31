السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. تدمر الخصوبة وتزيد الوزن سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد جائزة كفاءة الطاقة تمدد فترة استقبال المشاركات حرائق قرب قصر بوتين على البحر الأسود شركة بترورابغ تعلن خطة مزدوجة لتخفيض الخسائر المتراكمة حساب المواطن يوضح آلية التسجيل للفرد المستقل مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي 1447هـ التدريب التقني: رصد 288 مخالفة في منشآت تدريبية أهلية طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، ارتفاعا جديدا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 415.65 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 363.69 ريال.
بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم نحو 381.01 ريال، أما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية فسجل 363.69 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 311.73 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 242.46 ريال.