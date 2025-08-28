سعود الطبية تبدأ إجراء عمليات استبدال المفاصل بالروبوت

دشّنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، خدمة استبدال المفاصل الصناعية باستخدام تقنية الروبوت، امتدادًا لجهود التجمع المستمرة في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتسهيل حصول المستفيدين عليها، وتعزيز مبدأ الوقاية قبل العلاج، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

مسار صحة العظام

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن أول المستفيدين من الخدمة ضمن مسار صحة العظام -أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي-، سيدة اُستبدل مفصل ركبتها نظرًا لمعاناتها من خشونة متقدمة وآلام مزمنة أثرت في نشاطها اليومي، والثانية اُستبدِل مفصل الحوض لفتاة عشرينية كانت تعاني من احتكاك وتشوه خلقي في مفصل الورك الأيسر، وذلك بقيادة وإشراف فريق طبي سعودي بقيادة رئيس وحدة المفاصل الدكتور طلال الشهري، والدكتور ماجد شقير، والدكتور إبراهيم السرحاني.

وتُعد هذه الخدمة من أحدث التقنيات الطبية المتقدمة في مجال جراحة العظام، وتتيح إجراء عمليات استبدال الركبة الكاملة والجزئية، إضافة إلى عمليات استبدال مفصل الحوض الدقيقة التي تتطلب تخطيطًا عاليًا.

وأكدت مدينة الملك سعود الطبية أن إدخال هذه التقنية يُمثل نقلة نوعية في خدماتها الصحية، ويجسد حرصها على تسخير أحدث ما توصلت إليه التقنيات الطبية لخدمة المرضى والارتقاء بجودة حياتهم.