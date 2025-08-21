Icon

سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على والدة فهد بن مقرن

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على والدة فهد بن مقرن
المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بعد صلاة مغرب اليوم بالمسجد الحرام، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز -رحمها الله- .

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وعددٌ من أصحاب السمو الأمراء.

