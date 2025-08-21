السعودية تدين وتستنكر استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان سعود بن مشعل يؤدي صلاة الميت على والدة فهد بن مقرن ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن العقارية 10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن
أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بعد صلاة مغرب اليوم بالمسجد الحرام، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز -رحمها الله- .
وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مقرن بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، وعددٌ من أصحاب السمو الأمراء.