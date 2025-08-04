سفارة السعودية لدى بريطانيا تتابع واقعة وفاة الطالب السعودي وتنسيق لنقل الجثمان إلى المملكة أكد مرونة السعودية وقدرتها على مواجهة الصدمات.. المالية ترحب بتقرير النقد الدولي حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالشرقية مشاهد ضوئية آسرة تطل من قمم عسير مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10839 نقطة أمانة الشرقية تطرح مشاريع لتطوير حدائق ومرافق خدمية وترفيهية القبض على مخالف لتهريبه 14 كيلو قات في جازان الملكية الفكرية تطلق الدليل الإرشادي لقطاع الإعلام الملك سلمان وولي العهد يهنئان ممثل الملك في جزر كوك ضبط 8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك
أكدت سفارة المملكة لدى بريطانيا، أنها تتابع واقعة الاعتداء على مواطن سعودي جنوب مدينة كامبريدج البريطانية، والتي أدت إلى وفاته.
وقالت السفارة عبر منصة إكس إنها تواصل التنسيق مع الجهات البريطانية المختصة؛ للكشف عن ملابسات الحادث الأليم، تمهيداً لاستكمال إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى المملكة.
وتقدمت السفارة وكافة منسوبيها لأسرة الفقيد بالعزاء.