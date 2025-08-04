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سفارة السعودية لدى بريطانيا تتابع واقعة وفاة الطالب السعودي وتنسيق لنقل الجثمان إلى المملكة

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٧ مساءً
سفارة السعودية لدى بريطانيا تتابع واقعة وفاة الطالب السعودي وتنسيق لنقل الجثمان إلى المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت سفارة المملكة لدى بريطانيا، أنها تتابع واقعة الاعتداء على مواطن سعودي جنوب مدينة كامبريدج البريطانية، والتي أدت إلى وفاته.

وقالت السفارة عبر منصة إكس إنها تواصل التنسيق مع الجهات البريطانية المختصة؛ للكشف عن ملابسات الحادث الأليم، تمهيداً لاستكمال إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى المملكة.

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وتقدمت السفارة وكافة منسوبيها لأسرة الفقيد بالعزاء.

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