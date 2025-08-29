Icon

سفارة ⁧السعودية⁩ في ⁧إندونيسيا⁩: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات

سفارة ⁧السعودية⁩ في ⁧إندونيسيا⁩: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٨ مساءً
سفارة ⁧السعودية⁩ في ⁧إندونيسيا⁩: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
المواطن - فريق التحرير

شددت سفارة ⁧المملكة⁩ في ⁧إندونيسيا⁩ على جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

وقالت السفارة عبر حسابها بمنصة “إكس”: “نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية إندونيسيا، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا على جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات، وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل مع السفارة على الرقم التالي: (622128094000+)

ويأتي هذا نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية إندونيسيا، وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين.

