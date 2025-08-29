سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟ جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر
شددت سفارة المملكة في إندونيسيا على جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.
وقالت السفارة عبر حسابها بمنصة “إكس”: “نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية إندونيسيا، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا على جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات، وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل مع السفارة على الرقم التالي: (622128094000+)
ويأتي هذا نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية إندونيسيا، وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين.