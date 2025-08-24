سلمان للإغاثة يختتم مشروعَين طبيَّين تطوعيَّين في دمشق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعَين طبيَّين تطوعيَّين في مجالي القسطرة القلبية للأطفال، والأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، المقام خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 22 أغسطس 2025م، ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا، بمشاركة (11) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء (68) عملية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد، وتركيب الأطراف الصناعية لـ(75) مستفيدًا، فضلًا عن إقامة (91) جلسة في العلاج الطبيعي، ووزّع (50) كرسيًا متحركًا للأفراد من ذوي الهمم.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة من الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته.