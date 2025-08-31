Icon

بمدينة خان يونس

سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا حيويًّا بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٦ مساءً
سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا حيويًّا بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة
المواطن - واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مشروعًا حيويًّا في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس في قطاع غزة.

وتضمن المشروع إنشاء مخزن طبي متكامل وفق أعلى المعايير، وتزويده بكميات كبيرة من الإمدادات الطبية الأساسية، وتوزيعها على الأقسام المختلفة، إلى جانب تجهيز قسم غسيل الكلى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية؛ مما يعزز قدرة المجمع على تقديم خدمات علاجية متطورة لمرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون على جلسات منتظمة لإعادة الأمل في حياتهم.

وأعرب مدير المجمع الدكتور عاطف الحوت عن شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الدعم السخيّ الذي يسهم في تحسين الخدمات الصحية وضمان استمراريتها، مشيدًا بإنشاء المخزن الجديد الذي سيعمل بشكل كبير على رفع كفاءة العمل ومواصلة الخدمات الصحية الأساسية، مؤكدًا أن تجهيز قسم غسيل الكلى يمثل إنجازًا مهمًّا، ينعكس بشكل إيجابي على حياة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، ومساعدة القطاع الصحي في ظلّ التحديات الصحية الكبيرة التي يواجهها سكان القطاع، وندرة الأدوية والمستلزمات الطبية.

