سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية جديدة لنازحي السويداء إلى درعا فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك محكمة كامبريدج تقرر عدم خروج المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم بكفالة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10946 نقطة طيران ناس يطلق 3 رحلات اسبوعية مباشرة بين الرياض ونيروبي اعتبارًا من 2 اكتوبر 4 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ 93 بيئة جدة تسحب 92 عينة عشوائية من الخضار والفواكه للتأكد من سلامتها القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو قات في عسير أكثر من 13 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسة في الربع الأول 2025م الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات إيوائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (393) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول المتضررة والمحتاجة حول العالم.