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سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية جديدة لنازحي السويداء إلى درعا

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٧ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية جديدة لنازحي السويداء إلى درعا
المواطن - واس

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات إيوائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (393) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول المتضررة والمحتاجة حول العالم.

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