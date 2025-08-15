Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 2,200 سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان

الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ مساءً
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (2,200) سلة غذائية في مناطق “مظفر آباد، وكوتلي، وبهيمر” بإقليم جامو وكشمير، ومنطقة راجن بور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها (18,300) فرد من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني الشقيق والتخفيف من معاناته.

