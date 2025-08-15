سلمان للإغاثة يوزّع 2,200 سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في جازان إغلاق 84 منشأة.. أمانة الرياض تكثّف حملتها الرقابية في حي منفوحة وتضبط مخالفات جسيمة السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة ابتعاث الإعلام بعدة مسارات المدني يحذر: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الأربعاء المقبل القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 44.9 كيلو حشيش في جازان القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان إحباط محاولة تهريب 29 كيلو كوكايين مخبأة في إرسالية لحوم بميناء جدة خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (2,200) سلة غذائية في مناطق “مظفر آباد، وكوتلي، وبهيمر” بإقليم جامو وكشمير، ومنطقة راجن بور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها (18,300) فرد من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني الشقيق والتخفيف من معاناته.