سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (2814) سلة غذائية للنازحين السوريين والأسر الأكثر احتياجًا بالمجتمع المستضيف في بلدة مرجعيون بجمهورية لبنان، استفاد منها (14,070) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.

