سلمان للإغاثة يوزّع 300 سلة غذائية في صيدا وصور بلبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 300 سلة غذائية للنازحين السوريين والمجتمع المستضيف في مدينتي صيدا وصور بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 1.500 فرد، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في لبنان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.