سلمان للإغاثة يوزّع 300 سلة غذائية في صيدا وصور بلبنان البيوت الحجرية.. إرث معماري يحكي تاريخ الإنسان في الباحة حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة في تبوك إحباط تهريب 29 كيلو حشيش و70 ألف قرص ممنوع في جازان طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو مخبأة في شاحنتين.. إحباط تهريب 817,733 حبة كبتاجون في منفذ البطحاء ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الاتحاد السويسري خطيب المسجد الحرام يحذر من وسائل التواصل: أصبحت مسرحًا للتفاخر والمقارنات فانتشر الحسد والبغضاء نزاهة توقف 142 شخصًا باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 300 سلة غذائية للنازحين السوريين والمجتمع المستضيف في مدينتي صيدا وصور بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 1.500 فرد، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في لبنان للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.