سلمان للإغاثة يوزّع 314 سلة غذائية في ريف دمشق

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 314 سلة غذائية في ريف دمشق
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، (314) سلة غذائية في بلدة سبينة بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها (314) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

