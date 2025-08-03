سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (345) حقيبة إيوائية للنازحين من محافظة السويداء إلى بلدتي أم ولد ونامر في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (345) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق، وفي إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.