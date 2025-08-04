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سلمان للإغاثة يوزّع 405 سلال غذائية في مرجعيون اللبنانية 

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 405 سلال غذائية في مرجعيون اللبنانية 
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (405) سلال غذائية للنازحين السوريين والأسر الأكثر احتياجًا، بالمجتمع المستضيف في بلدة مرجعيون بجمهورية لبنان، استفاد منها (2.025) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم والتخفيف من معاناتها.

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