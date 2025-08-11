Icon

تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل  Icon ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي Icon القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان Icon رصد 14 بقعة شمسية في سماء السعودية Icon تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا Icon اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة Icon السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية Icon القبض على مقيمين لارتكابهما مخالفة التفحيط بالرياض Icon ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٠ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (450) سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان، استفاد منها (2.700) فرد من الأفغان العائدين من إيران إلى بلادهم، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025 – 2026م).

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 سلة غذائية وحقيبة صحية في الحسكة السورية 

سلمان للإغاثة يوزّع 2.000 سلة غذائية وحقيبة صحية في الحسكة السورية 

سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان

سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية جديدة لنازحي السويداء إلى درعا
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية جديدة لنازحي...

السعودية اليوم