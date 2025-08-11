سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان

تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان رصد 14 بقعة شمسية في سماء السعودية تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية القبض على مقيمين لارتكابهما مخالفة التفحيط بالرياض ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (450) سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان، استفاد منها (2.700) فرد من الأفغان العائدين من إيران إلى بلادهم، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025 – 2026م).
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.