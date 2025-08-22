سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق

ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـ إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا انتعاش واسع للقرطاسيات والمستلزمات الدراسية والمكتبية مع قرب انطلاق الدراسة خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر السعودية تعرب عن قلقها البالغ في ضوء تقرير (IPC) وإعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة أم القرى نشرت اللائحة التنفيذية.. معايير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وضوابط الإعفاء
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (576) سلة غذائية في بلدتي جمرايا ورأس العين في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (576) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.