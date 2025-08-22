Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٦ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق
المواطن - فريق التحرير

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (576) سلة غذائية في بلدتي جمرايا ورأس العين في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (576) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

