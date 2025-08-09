سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا

السياحة توضح سياسة تسجيل الدخول في مرافق الضيافة: الساعات المفقودة تقع على مسؤولية النزيل أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب أحمد عبد العزيز يرد على فيديو رفضه مصافحة مُعجب وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع عن 95 عامًا القلاع الحصينة وبيوت الطين العتيقة من شواهد الحضارة القديمة في حبونا مخدرات و4 أصناف أسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع القبض على 3 مقيمين لترويجهم 2.3 كيلو شبو في جدة
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (698) قطعة بطانية للنازحين في بلدات المسيفرة، وصيدا، وخربة غزال، وجباب، والسهوة في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (349) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة، من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الراهنة التي يمر بها.