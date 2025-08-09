Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٦ مساءً
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (698) قطعة بطانية للنازحين في بلدات المسيفرة، وصيدا، وخربة غزال، وجباب، والسهوة في محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (349) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة، من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الراهنة التي يمر بها.

