سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (752) سلة غذائية للنازحين السوريين، والأسر الأكثر احتياجًا بالمجتمع المستضيف في منطقة وادي خالد بجمهورية لبنان، استفاد منها (3.760) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مختلف أرجاء المعمورة.