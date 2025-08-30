سلمان للإغاثة يوزّع 985 سلة غذائية في ريف دمشق إحباط تهريب 12 كيلو حشيش في عسير الملك سلمان وولي العهد يعزّيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الصباح ترامب يدحض شائعات موته بلعب الغولف أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ السعودية تعزّز الشراكات وتنقل التقنيات لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الليثيوم الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية إصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر منها مخدرات وأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (985) سلة غذائية في بلدة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها (985) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.