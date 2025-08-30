سلمان للإغاثة يوزّع 985 سلة غذائية في ريف دمشق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (985) سلة غذائية في بلدة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها (985) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.