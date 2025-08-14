سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة

الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 آبل تعتزم إطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول عام 2027 المصادر المفضلة.. ميزة جديدة من جوجل أسمنت القصيم توزع 87.8 مليون ريال أرباحًا عن الربع الثاني موجة حارة ورياحٌ نشطة على المنطقة الشرقية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (70.14) نقطة، ليصل إلى مستوى (10833.59) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (242) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (174) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (74) شركة.
وكانت أسهم شركات ثمار، وصدق، وطباعة وتغليف، وأبو معطي، والوطنية للتعليم، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات علم، وذيب، ونايس ون، والموارد، ورتال فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10%) و(3.40%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والتصنيع، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وعلم، وإس تي سي، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (282.36) نقطة، ليصل إلى مستوى (26615.66) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (54) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 8 ملايين سهم.