سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٠ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (70.14) نقطة، ليصل إلى مستوى (10833.59) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (242) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (174) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (74) شركة.
وكانت أسهم شركات ثمار، وصدق، وطباعة وتغليف، وأبو معطي، والوطنية للتعليم، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات علم، وذيب، ونايس ون، والموارد، ورتال فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10%) و(3.40%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والتصنيع، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وعلم، وإس تي سي، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (282.36) نقطة، ليصل إلى مستوى (26615.66) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (54) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 8 ملايين سهم.

