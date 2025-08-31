Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10696.89 نقطة

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٩ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10696.89 نقطة
المواطن - فريق التحرير

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (35.42) نقطة، ليصل عند مستوى (10696.89) نقطة, بتداولات بلغت قيمتها (3.1) مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (236) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (38) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (217) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والعربي، والبنك السعودي الفرنسي، والبحر الأحمر، وفيبكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، وبترو رابغ، وبوان، والمتحدة للتأمين، وسايكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.53%) و(5.44%).

الشركات الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والأندية الرياضية، وكيان السعودية، والعربي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات العربي، والتعاونية، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأندية الرياضية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (360.62) نقطة ليقفل عند مستوى (25943.03) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (39) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (4) ملايين سهم.

