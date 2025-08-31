سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10696.89 نقطة السعودية تترأس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كجم قات مخدر بعسير مصرع 33 وتضرر مليوني شخص جراء الفيضانات في باكستان 912 ألف جولة رقابية ورصد 252 ألف مخالفة لأنظمة العمل الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة كبسولة ذكية ومبتكرة تحدث ثورة في عالم الطب الشخصي حرس الحدود بمكة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة انطلاق تمرين النجم الساطع بمشاركة القوات المسلحة السعودية في مصر
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (35.42) نقطة، ليصل عند مستوى (10696.89) نقطة, بتداولات بلغت قيمتها (3.1) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، (236) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (38) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (217) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والعربي، والبنك السعودي الفرنسي، والبحر الأحمر، وفيبكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، وبترو رابغ، وبوان، والمتحدة للتأمين، وسايكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.53%) و(5.44%).
فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والأندية الرياضية، وكيان السعودية، والعربي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات العربي، والتعاونية، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأندية الرياضية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (360.62) نقطة ليقفل عند مستوى (25943.03) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (39) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (4) ملايين سهم.