سوق التمور بالمدينة المنورة فرصة واعدة لرواد الأعمال من الشباب السعودي

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يعد سوق التمور بالمدينة المنورة فرصة استثمارية واعدة لرواد الأعمال من الشباب، إذ يشهد السوق حاليًّا بداية نزول التمور بكميات متصاعدة لهذا الموسم، إذ شملت الأصناف المبكرة: العجوة، والصفاوي، والعنبر.
ويشهد السوق في هذه الفترة نشاطًا في حركة الشراء من المتسوقين، وسط توقعات بموسم إنتاجي وفير –بمشيئة الله- يلبي احتياجات الأسواق المحلية، ويعزز وفرة المنتج واستقراره خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح أحد المختصين ببيع التمور أن سوق التمور بالمدينة المنورة يمثل فرصةً كبيرة للشباب الباحثين عن الاستثمار؛ لما يمثله من أهمية كبيرة، فهو سوق كبير جدًّا على مستوى المملكة، ومنه تُزود أغلب دول العالم من هذا السوق.
وبين أن إقبال الشباب السعودي على الاستثمار بالسوق ضعيف بالنسبة لحجم السوق، مؤكدًا أهمية الاستثمار بسوق التمور لما يمثله من فائدة اقتصادية وقيمة سوقية عالية.
ويعدّ موسم التمور أحد مواسم الحراك الزراعي الذي تشهده المنطقة، في ظل المتابعة المستمرة من الجهات ذات العلاقة؛ لضمان جودة المنتج، وسلامة سلاسل الإمداد، بما يعكس أهمية المدينة المنورة مركزًا رئيسًا لإنتاج وتداول التمور على مستوى المملكة.