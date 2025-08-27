صادرات الصين إلى أفريقيا ترتفع 25% خلال 7 أشهر

باتت أفريقيا نقطة نمو سريع للصادرات الصينية بعد أن أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الصينية إلى أعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للصين أكبر دولة مصنعة في العالم.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن صادرات الصين إلى دول أفريقيا زادت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 25%، لتصل إلى 122 مليار دولار، لتسجل نموا أعلى من أي معدل نمو لصادرات الصين إلى باقي مناطق العالم.

وبلغت صادرات الصين إلى أفريقيا منذ بداية العام الحالي أكثر من إجمالي صادراتها إليها خلال 2020 ككل، وتتجه نحو تسجيل أكثر من 200 مليار دولار سنويا للمرة الأولى.

ورغم أن العلاقات التجارية لا تظهر أي علامة على أنها ستصبح أقل اختلالا، حيث تحقق الصين فائضا أكبر بكثير مع أفريقيا مقارنة بالعام الماضي، فإن بكين تعمل على فتح سوقها المحلية أمام المنتجات الأفريقية، بينما تغتنم الفرصة لتلبية احتياجات البنية التحتية للقارة.