صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر

صدرت الموافقة السامية على تعيين معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
وبهذه المناسبة، رفع مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مؤكدًا أن الموافقة تأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله-؛ لتعزيز مكانة المملكة على خارطة العالم، وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر.
كما عبر معالي الدكتور فهد تونسي، عن شكره لمعالي الأستاذ أحمد الخطيب للجهود التي بذلها إبان رئاسته لمجلس الهيئة خلال الفترة الماضية، وما أثمرت عنه من إنجازات ملموسة أسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.