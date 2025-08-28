صورة اليوم الفلكية لسماء العُلا

حقّقت محافظة العُلا إنجازًا دوليًا جديدًا يبرز صفاء سمائها ونقائها، باختيار صورة فلكية التُقطت في المحافظة لتكون “صورة اليوم الفلكية” من قبل وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، ضمن أبرز الصور الفلكية العالمية.

ووثقت الصورة وهجًا أخضر لشهاب يخترق عنقود “الثريا” النجمي في لقطة تعريض ضوئي استمرّت لمدة ساعة، في مشهد يرسّخ مكانة العُلا بصفتها وجهة عالمية لرصد النجوم والتصوير الفلكي.

الشهاب والعنقود النجمي

ونشرت “ناسا” الصورة في 25 أغسطس الجاري تحت عنوان “الشهاب والعنقود النجمي”، لتسجّل بذلك أول ظهور لصورة ملتقطة من العُلا على منصاتها، في إنجاز غير مسبوق يسلّط الضوء على تفرد سماء العُلا المظلمة.

ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى دعم “منارة العُلا”، الجهة المعنية بالحفاظ على البيئة الفلكية النقية للمنطقة وتعزيز مكانتها العالمية في استكشاف السماء والتصوير الفلكي.

والتُقطت الصورة بين موقعي “الحِجر” المسجّل ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، و”محمية الغراميل” الطبيعية، وهما الموقعان الوحيدان في دول الخليج الحاصلان على تصنيف “السماء المظلمة” المرموق من قبل منظمة “دارك سكاي” العالمية.

وتتميّز سماء العُلا الليلية بصفاء استثنائي جعلها تُصنّف ضمن أفضل 5% من مواقع الرصد الفلكي على مستوى العالم من حيث شدة الظلام وانعدام التلوث الضوئي، ما يجعلها من أبرز الوجهات لعشّاق النجوم والسياحة الفلكية، ويجسّد فرادة مشهدها الليلي الذي لا مثيل له.

ويؤكد هذا التقدير الرفيع من وكالة “ناسا” المكانة العالمية المتنامية للعُلا بوصفها وجهة رائدة في السياحة الفلكية واستكشاف السماء، بما تمتاز به من بيئة فلكية فريدة وأجواء مثالية تتيح للزوار تجارب لا تُنسى في مراقبة الكون واستكشاف عجائبه.

ويمكن لجميع المهتمين الاطلاع على “صورة اليوم الفلكية “من “ناسا” من خلال الرابط التالي: هنا.