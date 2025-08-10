فوائد شرب عصير البطيخ لصحة الجسم والقلب أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيًا صورة محمد رمضان مع لارا ترامب فما القصة؟ الاقتصاد الألماني في خطر البنك السعودي الأول يوزع 2.05 مليار ريال أرباحًا عن النصف الأول من 2025 ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025 توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع غبار على 5 مناطق شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية
أثار النجم المصري محمد رمضان التكهنات بعدما نشر، مساء السبت، صورة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بلارا ترامب زوجة ابن الرئيس الأميركي.
وأرفق رمضان الصورة بمنشور جاء فيه: “سعيد بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الإفريقية، وهذا تقدير أيضا للموسيقى العربية الإفريقية. شيء عظيم قادم إن شاء الله”.
ولم يكشف رمضان عن “الشيء القادم”، أو سبب لقائه بلارا، زوجة إيريك نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن رمضان التقط الصورة خلال حفل إطلاق حملة جمع التبرعات الرسمية لمبادرة Make Music Right، والتي كانت لارا ضيفتها الرئيسية.