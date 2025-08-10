صورة محمد رمضان مع لارا ترامب فما القصة؟

أثار النجم المصري محمد رمضان التكهنات بعدما نشر، مساء السبت، صورة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بلارا ترامب زوجة ابن الرئيس الأميركي.

صورة محمد رمضان مع لارا ترامب

وأرفق رمضان الصورة بمنشور جاء فيه: “سعيد بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الإفريقية، وهذا تقدير أيضا للموسيقى العربية الإفريقية. شيء عظيم قادم إن شاء الله”.

ولم يكشف رمضان عن “الشيء القادم”، أو سبب لقائه بلارا، زوجة إيريك نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن رمضان التقط الصورة خلال حفل إطلاق حملة جمع التبرعات الرسمية لمبادرة Make Music Right، والتي كانت لارا ضيفتها الرئيسية.