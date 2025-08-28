Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

صيانة أكثر من 50 ألف متر من المساحات الخضراء في البيضاء

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠٠ مساءً
صيانة أكثر من 50 ألف متر من المساحات الخضراء في البيضاء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسفرت جهود أمانة المنطقة الشرقية في تحسين المشهد الحضري، خلال الربع الثاني لـ (2025م)، عن إزالة (680) حاجزًا خرسانيًا، و(119) سيارة تالفة ومهملة، و(179500) متر مربع من الحشائش الضارة في محافظة البيضاء، إضافة إلى سحب (3400) متر مكعب من تجمعات المياه وردمها باستخدام أكثر من (78200) متر مكعب من الرمال.

ورفعت الأمانة (9337) مترًا مكعبًا من الأنقاض، وسحب مياه استجابة لـ23 بلاغًا، وتنسيق الأشجار وزراعة الورود على مساحة (27098) مترًا مربعًا، وإصلاح الملاعب والحدائق على مساحة (1720) مترًا مربعًا، ليصل إجمالي مساحة الحدائق والمسطحات الخضراء التي جرى صيانتها إلى (53611) مترًا مربعًا، وتجفيف الأراضي بالكامل على مساحة (3400) متر مربع.

قد يهمّك أيضاً
تسريبات تكشف تصميم النسخة البيضاء من هاتف Xiaomi Mi Mix

تسريبات تكشف تصميم النسخة البيضاء من هاتف Xiaomi Mi Mix

تشغيل أولى محطات ضخ المياه المحلاة بضاحية الملك فهد في البيضاء

تشغيل أولى محطات ضخ المياه المحلاة بضاحية الملك فهد في البيضاء

كما جرى معالجة (28) كشكًا للباعة الجائلين، ومكافحة الآفات والحشرات والقوارض عبر (1670) بلاغًا، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، وذلك في إطار تفاعل الأمانة المستمر مع ملاحظات المواطنين وسعيها لتحسين بيئة المحافظة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد