صيانة أكثر من 50 ألف متر من المساحات الخضراء في البيضاء

أسفرت جهود أمانة المنطقة الشرقية في تحسين المشهد الحضري، خلال الربع الثاني لـ (2025م)، عن إزالة (680) حاجزًا خرسانيًا، و(119) سيارة تالفة ومهملة، و(179500) متر مربع من الحشائش الضارة في محافظة البيضاء، إضافة إلى سحب (3400) متر مكعب من تجمعات المياه وردمها باستخدام أكثر من (78200) متر مكعب من الرمال.

ورفعت الأمانة (9337) مترًا مكعبًا من الأنقاض، وسحب مياه استجابة لـ23 بلاغًا، وتنسيق الأشجار وزراعة الورود على مساحة (27098) مترًا مربعًا، وإصلاح الملاعب والحدائق على مساحة (1720) مترًا مربعًا، ليصل إجمالي مساحة الحدائق والمسطحات الخضراء التي جرى صيانتها إلى (53611) مترًا مربعًا، وتجفيف الأراضي بالكامل على مساحة (3400) متر مربع.

كما جرى معالجة (28) كشكًا للباعة الجائلين، ومكافحة الآفات والحشرات والقوارض عبر (1670) بلاغًا، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، وذلك في إطار تفاعل الأمانة المستمر مع ملاحظات المواطنين وسعيها لتحسين بيئة المحافظة.