Icon

انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” Icon التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني Icon الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز Icon السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 Icon علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في تاريخ البشر Icon الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية Icon ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر Icon محكمة أمريكية توقف إعدام رجل فقد ذاكرته Icon حرس الحدود يحبط تهريب 12,680 قرص إمفيتامين مخدر بالجوف Icon 5 أطعمة تقي من التجاعيد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
منوعات
قبل أيام من الزفاف

ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة متهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة وإحداث عاهة لها.

وتفصيلاً، فقد شهدت منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حادث تشويه وجه عروس بآلة حادة قبل أيام من زفافها.

قد يهمّك أيضاً
البرلمان المصري يعدل قانون الطوارئ لمواجهة كورونا

البرلمان المصري يعدل قانون الطوارئ لمواجهة كورونا

الأزهر يحرم بيع بلازما المتعافين من كورونا

الأزهر يحرم بيع بلازما المتعافين من كورونا

وقامت إحدى السيدات بترصد عروس طليقها بعد إعلان زواجه مرة أخرى، حيث باغتتها بأحد الشوارع وأشهرت سلاحا أبيض وأصابتها في وجهها إصابات بالغة، وتركتها غارقة في دمائها وسط الشارع وفرت هاربة.

المجني عليها تروي تفاصيل الحادث

وقالت العروس المجني عليها في تصريحات صحفية، إنها فوجئت بالموقف غير المتوقع وسط الشارع أمام الناس، وأنها سقطت على الأرض غارقة في دمائها مع آلام كبيرة، قبل أن تتوجه إلى المستشفى، حيث تبين وجود جرح كبير غائر بوجهها استلزم خياطته بـ41 غرزة محدثا تشوها كبيرا في الوجه.

وقالت العروس “منصورة”، إنها لا تصدق ما حدث لها بعد أن كانت تستعد لزفافها، حيث انقلب حالها رأسا على عقب وتحول إلى مأساة وتشوهات قد تستمر معها طيلة حياتها، مطالبة بسرعة ضبط الجانية، كما طلبت مساعدتها في العلاج وتجميل آثار الجرح الكبير بوجهها، حيث تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وأعلنت السلطات أنه وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة تفصيليا، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر
السعودية اليوم

قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في...

السعودية اليوم
بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة
العالم

بريطانيا تغلق سفارتها في القاهرة

العالم
سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة
حصاد اليوم

سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة

حصاد اليوم