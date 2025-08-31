ضبط سيدة شوهت وجه عروس طليقها في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة متهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة وإحداث عاهة لها.

وتفصيلاً، فقد شهدت منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حادث تشويه وجه عروس بآلة حادة قبل أيام من زفافها.

وقامت إحدى السيدات بترصد عروس طليقها بعد إعلان زواجه مرة أخرى، حيث باغتتها بأحد الشوارع وأشهرت سلاحا أبيض وأصابتها في وجهها إصابات بالغة، وتركتها غارقة في دمائها وسط الشارع وفرت هاربة.

المجني عليها تروي تفاصيل الحادث

وقالت العروس المجني عليها في تصريحات صحفية، إنها فوجئت بالموقف غير المتوقع وسط الشارع أمام الناس، وأنها سقطت على الأرض غارقة في دمائها مع آلام كبيرة، قبل أن تتوجه إلى المستشفى، حيث تبين وجود جرح كبير غائر بوجهها استلزم خياطته بـ41 غرزة محدثا تشوها كبيرا في الوجه.

وقالت العروس “منصورة”، إنها لا تصدق ما حدث لها بعد أن كانت تستعد لزفافها، حيث انقلب حالها رأسا على عقب وتحول إلى مأساة وتشوهات قد تستمر معها طيلة حياتها، مطالبة بسرعة ضبط الجانية، كما طلبت مساعدتها في العلاج وتجميل آثار الجرح الكبير بوجهها، حيث تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وأعلنت السلطات أنه وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة تفصيليا، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة.