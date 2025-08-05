ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على أربعة وافدين من الجنسية السورية ومواطن سعودي، لنشرهم إعلانات وهمية لتأجير وحدات سكنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب الأمن العام عبر منصة إكس، يهدف الجناة من تلك الإعلانات إلى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الضحايا، وذلك بالتعاون مع أشخاص من خارج المملكة.
وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.