ضبط عدد من المتسولين في الرياض

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ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، عددًا من حالات التسول في مواقع متفرقة من العاصمة.
وبحسب ما ذكر الأمن العام على منصة إكس، شملت الحالات امرأة من الجنسية اليمنية تم رصدها وهي تتسول أمام الإشارات المرورية، ورجلًا من الجنسية ذاتها كان يمارس التسول بطريقة مقنّعة من خلال بيع المستلزمات الشخصية.
📹| دوريات الأمن بمنطقة الرياض تضبط عدداً من المتسولين.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/fdrgPDnS87
— الأمن العام (@security_gov) August 3, 2025