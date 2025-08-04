Icon

أتربة مثارة وعواصف ترابية على الليث والقنفذة Icon بدء توافد المزارع الدولية المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالرياض Icon علماء يكتشفون حياة خفية في باطن الأرض Icon ضبط عدد من المتسولين في الرياض Icon تطوير أول لقاح mRNA لحماية الأبقار من الحمى القلاعية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق  Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية Icon اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل Icon ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط عدد من المتسولين في الرياض

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
ضبط عدد من المتسولين في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، عددًا من حالات التسول في مواقع متفرقة من العاصمة.

وبحسب ما ذكر الأمن العام على منصة إكس، شملت الحالات امرأة من الجنسية اليمنية تم رصدها وهي تتسول أمام الإشارات المرورية، ورجلًا من الجنسية ذاتها كان يمارس التسول بطريقة مقنّعة من خلال بيع المستلزمات الشخصية.

قد يهمّك أيضاً
فريق سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة

فريق سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة

صور.. مكافحة المخدرات بالرياض تدشن حملة التبرع بالدم

صور.. مكافحة المخدرات بالرياض تدشن حملة التبرع بالدم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على شخصين لسرقتهما مركبة آخر في وضع التشغيل بالرياض
السعودية اليوم

القبض على شخصين لسرقتهما مركبة آخر في...

السعودية اليوم
ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا في الرياض
السعودية اليوم

ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا في الرياض

السعودية اليوم