تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية

الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤١ مساءً
ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في الوجه بمنطقة تبوك، مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والأرقام (994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

