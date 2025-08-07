Icon

أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين Icon مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة Icon إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض Icon وصول 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى السويداء لمساعدة الشعب السوري Icon مواقف الرياض يعلن بدء تفعيل المواقف المُدارة داخل الأحياء السكنية Icon ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل Icon القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في جازان  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار Icon تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية Icon وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٥ مساءً
ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض
المواطن - فريق التحرير

ضبطت وزارة التجارة، بمعمل مخالف أكثر من 9.2 كيلو جرامات من المشغولات الذهبية تحمل علامات تجارية مزورة ومخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وباشرت الفرق الرقابية للوزارة بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المقر المخالف بحي المصانع جنوب الرياض، وضبطت 1368 مشغول ذهب تزن 9258 جرامًا تحمل دمغة “علامة تجارية” غير مسجلة وعلامات مزورة، وتقدر القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 3 ملايين و700 ألف ريال.

وتمت إحالة مالك الموقع المخالف للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفقًا لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية.

