ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض

ضبطت وزارة التجارة، بمعمل مخالف أكثر من 9.2 كيلو جرامات من المشغولات الذهبية تحمل علامات تجارية مزورة ومخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وباشرت الفرق الرقابية للوزارة بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المقر المخالف بحي المصانع جنوب الرياض، وضبطت 1368 مشغول ذهب تزن 9258 جرامًا تحمل دمغة “علامة تجارية” غير مسجلة وعلامات مزورة، وتقدر القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 3 ملايين و700 ألف ريال.
وتمت إحالة مالك الموقع المخالف للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفقًا لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية.