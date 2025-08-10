Icon

ضبط ممارسة شعبية مخالفة للاشتراطات الصحية بالرياض

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:١٣ مساءً
ضبط ممارسة شعبية مخالفة للاشتراطات الصحية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

ضبط المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالتعاون مع شرطة منطقة الرياض، ممارسة شعبية مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرسمية لحماية الصحة العامة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الممارسة.

وأكد المركز استمرار عمليات الرصد والمتابعة لضبط أي مخالفات مماثلة، مضيفًا أن هذه التحركات تأتي لضمان الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، والحد من الممارسات التي قد تهدد سلامة المجتمع.

