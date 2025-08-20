Icon

ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل Icon إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا Icon طيران ناس يبحث مع وزير الاقتصاد السوري فرص الاستثمار في مجال النقل الجوي Icon حجب متجر إلكتروني مخالف من خارج السعودية لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق Icon القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض Icon الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025 Icon هيئة العقار تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في 99 حيًا بالشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٤ مساءً
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 17 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

ضبط 17 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الأمير محمد بن سلمان 

ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الأمير محمد بن سلمان 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد