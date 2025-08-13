ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الإمام فيصل

إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة ما إجراءات حماية بوتين في ألاسكا؟ أفالون فارما توزع أرباحًا نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا 17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.