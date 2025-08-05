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ضبط مواطن رعى 80 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز

الثلاثاء ٥ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
ضبط مواطن رعى 80 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (80) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

‏‎وأكدت القوات أن عقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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