ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لنقله (10) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

