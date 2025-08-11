ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي

القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان رصد 14 بقعة شمسية في سماء السعودية تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية القبض على مقيمين لارتكابهما مخالفة التفحيط بالرياض ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس فلسطين كود مشاريع البنية التحتية يحدد أوقات العمل المسموح بها داخل المناطق السكنية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لنقله (10) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.