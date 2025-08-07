ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في جازان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمَين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات، أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.