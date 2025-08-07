Icon

ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤١ مساءً
ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل
المواطن - فريق التحرير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمَين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات، أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

